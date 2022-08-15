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Uzmanlar uyardı: Hızla bulaşıyor! Yeni koronavirüs belirtileri neler, kaç günde ortaya çıkar? BA varyantı nedir?

Değişen korona belirtileri salgında vaka sayılarının arttığı şu günlerde yeniden gündeme geldi. Grip ve soğuk algınlığı ile benzerlik gösteren belirtileri ve aşı direnci ile tehlike taşıyan Omicron mutasyonunun alt varyantı olan BA.5 ile ilgili merak edilen bilgileri sizler için derledik. İşte hızlı bulaşma özellği ile dikkat çeken "BA varyantı nedir?" sorusunun yanıtı...

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  • Uzmanlar uyardı: Hızlıca bulaşıyor! Korona belirtileri değişti: Yeni Koronavirüs belirtileri neler, nasıl ortaya çıkıyor?

    Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz haftanın corona vaka sayısını açıkladı. Koronavirüs tablosunda bulunan bilgilere göre genel vaka sayısı 16.295.817 olurken genel vefat sayısı 99.678 kişi şeklinde belirtildi. Uzmanlar BA.5 varyantının koronavirüs'ün şimdiye kadarki hızlı yayılan versiyonu olduğu belirtti. İşte "Yeni koronavirüs belirtileri neler?" sorusunun yanıtı...
  • Uzmanlar uyardı: Hızlıca bulaşıyor! Korona belirtileri değişti: Yeni Koronavirüs belirtileri neler, nasıl ortaya çıkıyor?

    KORONAVİRÜS BA.5 VARYANTI NEDİR?

    Omicron'un alt varyantı olan BA.5, koronavirüs'ün şimdiye kadarki en hızlı yayılan varyantı olarak biliniyor. Uzmanlar tarafından yapılan araştırmaya göre ateş, yorgunluk, burun akıntısı ve öksürük gibi belirtiler yeni varyantın belirtileri arasında yer alıyor. Koronavirüs'ün yeni varyantının aşılara karşı dirençli olduğu ve daha hızlı yayıldığı da biliniyor.
  • Uzmanlar uyardı: Hızlıca bulaşıyor! Korona belirtileri değişti: Yeni Koronavirüs belirtileri neler, nasıl ortaya çıkıyor?

    "KORONAVİRÜSÜN BELİRTİLERİ DEĞİŞTİ"

    Koronavirüsün çok hızlı bulaştığını ve etkilerinin kişiden kişiye değiştiğini söyleyen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, PCR testi negatif çıkmış olsa dahi bazı belirtileri olanların toplumdan izole olmaları gerektiğini bildirdi. Koronavirüs semptomlarının mutasyonlardan sonra değiştiğini anlatan Özkan, virüsler insandan insana geçerken mutasyona uğradığını, dolayısıyla belirti ve etkilerinin değiştiğini ifade etti. İşte, Koronavirüs semptomları;

    Bazı vakaların nezleye benzediğini vurgulayan Özkan, "Koronavirüsün semptomları da değişti. Bazılarında uzun sürüyor, bazılarında ise sadece üç gün sürüyor. Enteresan bir şekilde kişiden kişiye değişiyor. Boğaz ve kas ağrısı şikayetini daha ön planda görüyoruz. Biraz grip, nezle gibi görünüyor" diye konuştu.

    Hastaneye yatan Covid-19 hastalarının büyük bölümünün ameliyat öncesi testlerde koronavirüs olduğunu tesadüfen öğrendiğini ifade eden Özkan, acil servislere grip şikayetiyle başvuranların yüzde 45-50'sinin PCR testinin pozitif çıktığını belirtti.

    Özkan, yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastaların da ileri yaş veya bağışıklığı baskılanmış kronik hastalar olduğunu dile getirdi.
  • Uzmanlar uyardı: Hızlıca bulaşıyor! Korona belirtileri değişti: Yeni Koronavirüs belirtileri neler, nasıl ortaya çıkıyor?

    "OLAYIN CİDDİYETİNİN FARKINDA OLMAK GEREKİYOR"

    Test sonucu negatif çıkan bazı hastaların da Covid-19 olabileceğini anlatan Özkan, şunları kaydetti: "En büyük risk grubu yaşlı ve kronik hastalardır, kendilerini çok iyi korumaları gerekiyor. Kapalı yerlerde maske takacaklar, şart değilse çok kalabalık yerlere girmeyecekler. Virüse karşı bağışıklığı güçlendirmek için beslenme, vitaminleri almak, uyku düzenini sağlamak, stresten uzak durmak çok önemli. Virüs çok hızlı bulaşıyor ve gidişatını öngöremiyoruz. PCR testi negatif çıkmış olsa dahi halsizlik, kas ve boğaz ağrısı olanların koronavirüs olma ihtimali çok yüksek. Lütfen bu belirtileri olanlar toplumdan uzak dursunlar. Başka insanlara sıkıntı yaratmasınlar."
  • Uzmanlar uyardı: Hızlıca bulaşıyor! Korona belirtileri değişti: Yeni Koronavirüs belirtileri neler, nasıl ortaya çıkıyor?

    KENDİSİNİ HALSİZ HİSSEDENLER DE İZOLE OLMALI

    Özkan, koronavirüsün belirtilerini klima çarpması ya da nezleden ayırt etmenin de zor olduğunu belirterek, bazı Covid-19 hastalarının klimadan üşüdüğü için rahatsızlandığını düşündüğünü söyledi.

    Kendisini halsiz hissedenlerin de çevresinden izole olması gerektiğinin altını çizen Özkan, "Pozitif çıktığı için evde karantinada olması gereken bazı hastalar cezai yaptırımı yok diye dışarıda gezebiliyor. Bunlar en çok da kendi çevresine zarar veriyor, farkında değiller. Olayın ciddiyetinin farkında olmak, insanları daha fazla riske atmamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.
  • Uzmanlar uyardı: Hızlıca bulaşıyor! Korona belirtileri değişti: Yeni Koronavirüs belirtileri neler, nasıl ortaya çıkıyor?

    YENİ KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ AÇIKLANDI!

    İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) tarafından koronavirüse yakalanan kişilerin bildirdiği yeni semptomlar açıklandı. Koronavirüs'ün şimdiye kadarki hızlı yayılan varyantı olan BA.5 semptomları belli oldu.
  • Uzmanlar uyardı: Hızlıca bulaşıyor! Korona belirtileri değişti: Yeni Koronavirüs belirtileri neler, nasıl ortaya çıkıyor?

    BA.5 VARYANTI BELİRTİLERİ NELER?

    17 bin 500 kişinin verilerine göre hazırlanan yeni semptomlarda ilk sırada boğaz ağrısı yer alırken, yüksek ateş, koku ve tat kaybı gibi belirtilerin görülme sıklığı azaldı. İşte, en sık görülen koronavirüs BA.5 belirtileri:

    Koku Kaybı - %10

    Kulak Ağrısı - %11

    Nefes Darlığı - %11

    Terleme veya Titreme - %12

    Ateş - %13

    Göğüs Ağrısı - %13

    Koku Hissi Değişimi - %13

    Göz Ağrısı - %14

    Lenf Bezlerinin Şişmesi - %15

    Baş Dönmesi - %18
  • Uzmanlar uyardı: Hızlıca bulaşıyor! Korona belirtileri değişti: Yeni Koronavirüs belirtileri neler, nasıl ortaya çıkıyor?

    Kas Ağrısı - %25

    Yorgunluk - %27

    Hapşırma - %32

    Ses Kısılması - %35

    Balgamlı Öksürük - %37

    Burun Akıntısı - %40

    Kuru Öksürük - %40

    Burun Tıkanıklığı - %40

    Baş Ağrısı - %49

    Boğaz Ağrısı - %58
  • Uzmanlar uyardı: Hızlıca bulaşıyor! Korona belirtileri değişti: Yeni Koronavirüs belirtileri neler, nasıl ortaya çıkıyor?

    5 TEMEL SEMPTOMU BULUNUYOR!

    New York Times'ta yer alan habere göre, BA.5 varyantının beş temel semptomu; Öksürük, Burun akıntısı, Boğaz ağrısı, Yorgunluk, Baş ve kas ağrıları.

    GÜN GÜN BA.5 BELİRTİLERİ

    0. GÜN

    Enfeksiyon, Koronavirüs bulaşmış biriyle yakın temastan sonra başlar. Bir kişi konuştuğunda, şarkı söylediğinde, öksürdüğünde veya hapşırdığında, Covid parçacıkları taşıyan tükürük damlacıkları etrafa salınır. Virüs miktarı duruma göre değişiklik gösterir.

    1. 2. VE 3. GÜN: KULUÇKA

    Sars-CoV-2 vücudumuzun ilk hücrelerini istila etmeyi başardıktan sonraki adım, etki alanını genişletmek. İstila edilen her hücre binlerce kopya saldıkça, virüs organizmada daha çok ilerliyor. Virüsün varlığının tespit edilemediği bu sessiz evrim dönemi kuluçka olarak biliniyor.

    Brezilya'daki Todos pela Saude Enstitüsü'nde bilimsel araştırmacı olan Virolog Anderson F. Brito, "Yeni varyantların kuluçka süresinin azaldığını fark ettik" diyor.
  • Uzmanlar uyardı: Hızlıca bulaşıyor! Korona belirtileri değişti: Yeni Koronavirüs belirtileri neler, nasıl ortaya çıkıyor?

    4. VE 14. GÜN: SEMPTOMLARIN BAŞLANGICI VE GELİŞMESİ

    Virüs üst solunum yollarında, yani burun, ağız ve boğazda ilerlerken, sonunda ona karşı saldırı başlatan bağışıklık sistemiyle karşılaşır.

    İlk savunma hattı, Çin'deki Zhejiang Üniversite Hastanesi'nde iki araştırmacı tarafından 2021'de yayımlanan bir makalede detaylandırıldığı gibi nötrofiller, monositler ve "doğal öldürücüler" olarak adlandırılan hücreleri içerir.

    Zamanla, viral istilaya daha organize şekilde karşılık veren T lenfositleri ve antikorları serbest bırakan B lenfositleri gibi diğer bağışıklık birimleri devreye girer.

    15. GÜN VE SONRASI: BİTİŞ

    Koronavirüs ile ilk temastan yaklaşık iki hafta sonra, bağışıklık sistemi genellikle "savaşı kazanır". Aşılar buna yardımcı oluyor, çünkü vücudun savunma mekanizmasının patojenle temas etmeden önce bile onunla savaşmak için "eğitilmesini" sağlar.

    Bazı durumlarda ise, virüs akciğer gibi hayati organlara ulaşmayı başararak ciddi iltihabi durumlara yol açar. Bu durumlar genellikle acil müdahale gerekir ve ölüm riski yükselir.

    Bununla birlikte, iyileşen hastalar için bile semptomların aylarca, hatta yıllarca sürdüğü uzun süreli Covid riski var.

    Bu durum hala belirsiz olsa da, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), koronavirüslü kişilerin yüzde 13,3'ünün semptomlarının bir ay veya daha uzun süre devam ettiğini tahmin ediyor.

    Ayrıca CDC'ye göre, hastaneye gitmesi gereken Covid hastalarının yüzde 30'undan fazlası altı ay sonra hala yorgunluk ve nefes alma sorunlarından kaygı ve eklem ağrısına kadar çeşitli rahatsızlıklar yaşıyor.

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