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Uzmanlara göre El Nino nedeniyle 2023 ya da 2024'te sıcaklık rekorları kırılabilir

Bilim insanları önümüzdeki aylarda, üç yıldır etkisini gösteren La Nina hava olayının sona ermesi ve sıcaklığın yükselmesine yol açan El Nino'nun başlamasıyla 2023 veya 2024'te sıcaklık rekorların kırılabileceğini söylüyor.

Uzmanlara göre El Nino nedeniyle 2023 ya da 2024'te sıcaklık rekorları kırılabilir
BBC TÜRKÇE
2022'de Türkiye'de orman yangınları yaşandı Getty Images
2022'de Türkiye'de orman yangınları yaşandı

Bilim insanları önümüzdeki aylarda, hava olaylarından 3 yıldır etkisini gösteren La Nina'nın sona ermesi ve sıcaklığın yükselmesine yol açan El Nino'nun başlamasıyla, 2023 veya 2024'te sıcaklık rekorlarının kırılabileceğini söylüyor.

El Nino hava olayı sırasında, ekvator boyunca batı yönünde esen rüzgarlar yavaşlıyor, ılık sular doğuya itiliyor ve okyanuslarda yüzey sıcaklıkları artıyor.

El Nino sırasında hava sıcaklıkları ortalama olarak 0,2 santigrat derece artıyor.

Şimdiye kadar en sıcak yıl olarak kayıtlara geçen 2016'da da El Nino etkiliydi.

Pasifik Okyanusu'nda 3 yıldır üst üste etkili olan La Nina sırasında küresel hava sıcaklıkları ortalama olarak 0,2 santigrat düşmüştü.

Buna rağmen Avrupa Birliği'nin (AB) iklim izleme servisi Copernicus, 2022'nin kayıtlara geçen en sıcak 5. yıl olduğunu açıkladı.

Copernicus uzmanları bugün yayımladıkları raporda 2022'de Avrupa'da yaşanan aşırı iklim olaylarını değerlendirdi.

Avrupa, 2022'de en sıcak yaz mevsimini yaşamıştı.

İngiltere Meteoroloji Dairesi (Met Office) ise 3 yıldır gördüğümüz rekor seviyeye yakın hava sıcaklıklarının El Nino ile birlikte daha da şiddetleneceğini söyledi.

Uzmanlara göre 0,2 derecelik sıcaklık artışı, iklim değişikliğiyle halihazırda artan küresel sıcaklıklarda yüzde 20'lik artış daha anlamına geliyor.

İklim modelleri, güçlü bir El Nino'nun yaz aylarında veya yılın sonuna doğru yaşanabileceğini gösteriyor.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'ne bağlı İklim Tahminleri Merkezi'ne (CPC) ise Mayıs-Temmuz 2023 arasında El Nino'nun gelişme olasılığının yüzde 62 oranında olduğunu söylüyor.

'İklim krizinin etkilerini hisseden ülkelerde durum daha da kötüleşecek'

Reuters haber ajansına konuşan Copernicus Direktörü Carlo Buontempo, "El Nino normalde küresel ölçekte rekor seviyede hava sıcaklıklarıyla ilişkilendiriliyor. Bunun 2023 veya 2024'te mi yaşanacağını henüz bilmiyoruz ama yaşanma ihtimali, yaşanmama ihtimalinden daha yüksek" diyor.

İngiltere'deki Imperial College London'da Kıdemli Öğretim Görevlisi Friederike Otto da, El Nino ile iklim krizinin etkilerini şimdiden hisseden ülkelerde durumun kötüleşeceğini söylüyor, olası şiddetli sıcak hava dalgaları, kuraklıklar ve orman yangınları konusunda uyarıda bulunuyor.

Otto, "El Nino gerçekleşirse 2023'ün 2016'dan daha sıcak olma ihtimali yüksek çünkü o zamandan bu yana fosil yakıt kullanımı ve beraberinde gelen sıcaklık artışı devam ediyor" diyor.

İklim krizi kaynaklı aşırı yağışlar Pakistan'da ciddi sellere yol açtı.

Şubat ayında ise Antarktika'daki buzullar rekor seviyeye düştü.

Copernicus'a göre ortalama küresel sıcaklık şu anda sanayi öncesi döneme göre 1,2 derece daha yüksek.

Birleşmiş Milletler (BM) Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) İklim Değişikliği 2023: Sentez Raporu'nda hükümetlerin dünya çapında iklim krizine karşı eyleme geçme hızlarının ve ölçeklerinin yeterli olmadığı uyarısı yapıldı.

Raporda Paris Anlaşması'nın küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlama hedefinin ıskalanmasının mümkün olduğu vurgulandı.

Dünyada karbondioksit (CO2) salımına neden olan en büyük şirketlerin büyük kısmı "net sıfır emisyon" sözü vermiş olsa da, uzmanlara göre geçen yıl küresel CO2 emisyonları artmaya devam etti.

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