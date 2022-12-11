Meteoroloji'den yurdun batı bölgeleri için kuvvetli rüzgar uyarısı geldi. Buna göre çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İşte bu tip havalarda evde yapmamanız gereken 5 şey...