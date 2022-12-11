Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzmanlardan uyarı geldi! Fırtınalı havalarda bu 5 şeyi asla yapmamalısınız!

Meteorolojinin uyarıları sonucunda AFAD üzerinden tüm İstanbullulara, "İstanbul'da fırtına beklenmektedir. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesine karşı tedbirli olun!" mesajı geldi. İşte fırtınalı havalarda evdeyken asla yapılmaması gereken şeyler...

ABONE OL
  • Uzmanlardan uyarı geldi! Fırtınalı havalarda bu 5 şeyi asla yapmamalısınız!

    Meteoroloji'den yurdun batı bölgeleri için kuvvetli rüzgar uyarısı geldi. Buna göre çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İşte bu tip havalarda evde yapmamanız gereken 5 şey...
  • Uzmanlardan uyarı geldi! Fırtınalı havalarda bu 5 şeyi asla yapmamalısınız!

    DUŞ ALMAYIN!

    Homenuk, Ulusal Hava Durumu Servisi ve CDC, özellikle fırtınalı havalarda su kullanılmamasını öneriyor. Evin yakınına yıldırım düşmesi durumunda su kullanımı risk oluşturabilir.
  • Uzmanlardan uyarı geldi! Fırtınalı havalarda bu 5 şeyi asla yapmamalısınız!

    BULAŞIK YIKAMAYIN!

    Yıldırım meydana geldiği zaman genelde borulardan geçen metale en az dirençli yoldan gider. Bu sebeple fırtınalı ve şimşekli havalarda bulaşıklarınızı yıkamak için havanın düzelmesini beklemenizi öneririz.
  • Uzmanlardan uyarı geldi! Fırtınalı havalarda bu 5 şeyi asla yapmamalısınız!

    PENCERELERİ KAPATIN!

    Pencerelerinizi kapamanız, dışarıdan fırtına sebebiyle uçabilecek şeylerin evinize girmemesini sağlar. Açık olan pencereden, fırtınanın şiddetine göre her şey uçabilir. Aynı zamanda yıldırım açık olan pencereden çarpabilir.
  • Uzmanlardan uyarı geldi! Fırtınalı havalarda bu 5 şeyi asla yapmamalısınız!

    PRİZE BAĞLI ELEKTRONİK EŞYALARDAN UZAK DURUN!

    Fırtınalı havalarda bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, oyun sistemleri, çamaşır makineleri, kurutucular veya sobalar uzak durulması gereken eşyalardandır. Prize bağlı oldukları için herhangi bir yıldırım çarpması sonucunda hayatınızı riske atabilir.
  • Uzmanlardan uyarı geldi! Fırtınalı havalarda bu 5 şeyi asla yapmamalısınız!

    KABLOLU TELEFON KULLANMAYIN!

    Yıldırım, elektrik sistemlerinden, radyo ve televizyon alım sistemlerinden ve beton duvarlar veya döşemelerdeki herhangi bir metal tel veya çubuktan rahatlıkla geçebilir. Bu sebeple kablolu telefonlardan uzak durun.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.