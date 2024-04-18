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        Haberler Gündem Güncel Konya'da vahşet! Anneannesini öldüresiye dövdü - Güncel haberler

        80 yaşındaki anneannesini döverek ağır yaraladı

        Konya'da torun vahşeti yaşandı. Kentte Talha Ç. adlı cani, 80 yaşındaki anneannesi Hasibe Erdemir'i öldüresiye dövdü. Ağır yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırılırken cani torun gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 15:23 Güncelleme: 18.04.2024 - 15:24
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        Vahşet! Anneannesini öldüresiye dövdü
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        Konya'da torunu Talha Ç. (31) tarafından dövülen Hasibe Erdemir (80), ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Erdemir, ameliyata alındı.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Hasibe Erdemir'in dairesinden kavga sesleri gelince komşuları polisi aradı.

        Adrese giden polis, girdikleri evde Erdemir'i kanlar içerisinde yerde yatarken bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        AĞIR YARALANDI, HASTANEYE KALDIRILDI

        Sağlık ekipleri, Erdemir’i olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Konya Numune Hastanesi’ne kaldırdı. Ameliyata alınan Erdemir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Anneannesinin başını defalarca yere çarparak ağır yaraladığı öne sürülen Talha Ç. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Fotoğraflar: İHA

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        #haberler
        #Konya
        #Hasibe Erdemir
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