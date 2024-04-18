80 yaşındaki anneannesini döverek ağır yaraladı
Konya'da torun vahşeti yaşandı. Kentte Talha Ç. adlı cani, 80 yaşındaki anneannesi Hasibe Erdemir'i öldüresiye dövdü. Ağır yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırılırken cani torun gözaltına alındı
Konya'da torunu Talha Ç. (31) tarafından dövülen Hasibe Erdemir (80), ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Erdemir, ameliyata alındı.
DHA'nın haberine göre olay, saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Hasibe Erdemir'in dairesinden kavga sesleri gelince komşuları polisi aradı.
Adrese giden polis, girdikleri evde Erdemir'i kanlar içerisinde yerde yatarken bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
AĞIR YARALANDI, HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekipleri, Erdemir’i olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Konya Numune Hastanesi’ne kaldırdı. Ameliyata alınan Erdemir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Anneannesinin başını defalarca yere çarparak ağır yaraladığı öne sürülen Talha Ç. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Fotoğraflar: İHA