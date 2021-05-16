Sevgilisini 9 yerinden bıçakladı! 0:00 / 0:00

İHA

Olayda dini nikahlı olduğu Yeter Ç. (44) ile kendisini aldattığı iddiasıyla tartışan Bayram Ç. (45) tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile kadını darbetti.

İHA'nın haberine göre, saldırgan daha sonra, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Yeter Ç.’yi vücudunun 9 yerinden bıçakladı. Evdeki çığlıkları duyan apartman sakinleri durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi evin içinde yaptı.

Saldırgan ise evin yakınında kıskıvrak yakalandı. Evde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İFADESİ KAN DONDURDU

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüpheli Bayram Ç., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Burada elleri kelepçeli acile götürülen Bayram Ç., basın mensuplarının “Neden bıçakladın?” sorusuna, “İbreti alem için. Pişman değilim. Aldattı beni öz dayımla. Ben de bir insanım, taş değilim. Beni tanımayan atasını tanımaz. Lanet olsun. 7 tane dil biliyorum. Ben dil bildiğim için susamam. Neden mi bıçakladım? Beni aldatıyordu. Ben taş değilim, bir insanım. Sabır, sabır, sabır. Herkeste beni iyi tanıyor." dedi.