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Haberler Gündem 3. Sayfa VAHŞET | Son dakika haberi: Ankara'da dövülüp otomobille ezilmişti! Sıcak gelişme!
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Dövülüp otomobille ezilmişti! Sıcak gelişme!

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, 24 yaşındaki Tülay Güçevin'in dövüldükten sonra otomobille ezilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 32 yaşındaki Celalettin Sefa Durukan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

VAHŞET | Son dakika haberi: Ankara'da dövülüp otomobille ezilmişti! Sıcak gelişme!
Dövülüp otomobille ezilmişti! Sıcak gelişme!
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DHA

Ankara'da, Polatlı-Haymana yolu üzerindeki Şeyhali Mahallesi yakınlarında önceki gün yol kenarında cansız bedeni bulunan ve vücudunda darp izlerine rastlanan 2 çocuk annesi Tülay Güçevin'in (24), dövüldükten sonra otomobille ezilerek öldürüldüğü tespit edildi.

OTEL İŞLETMECİSİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

DHA'da yer alan habere göre olayla ilgili gözaltına alınan otel işletmecisi Celalettin Sefa Durukan ve S.M.S., jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

İki şüpheliden Celalettin Sefa Durukan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.M.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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