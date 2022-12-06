Dövülüp otomobille ezilmişti! Sıcak gelişme!

Ankara'da, Polatlı-Haymana yolu üzerindeki Şeyhali Mahallesi yakınlarında önceki gün yol kenarında cansız bedeni bulunan ve vücudunda darp izlerine rastlanan 2 çocuk annesi Tülay Güçevin'in (24), dövüldükten sonra otomobille ezilerek öldürüldüğü tespit edildi.
OTEL İŞLETMECİSİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
DHA'da yer alan habere göre olayla ilgili gözaltına alınan otel işletmecisi Celalettin Sefa Durukan ve S.M.S., jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ
İki şüpheliden Celalettin Sefa Durukan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.M.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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