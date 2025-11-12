VAHŞETİN ÇAĞRISI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, Kaliforniya'daki lüks hayatından kaçırılan ve kızak köpeği olarak çalıştırılmak üzere Yukon'a gönderilen iri yarı, nazik köpek Buck'ın hikayesini takip eder. Buck, bir anda kendini dondurucu soğukta, acımasız doğa kurallarıyla yönetilen, zorlu bir kızak ekibinin içinde bulur. Posta dağıtım görevinde çalışırken, hayatta kalmak için mücadele eder, ekip içindeki hiyerarşiyi öğrenir ve içindeki 'vahşi' atalardan gelen içgüdüleri keşfetmeye başlar.

Buck'ın yolu, hayatın zorlukları karşısında teselli arayan, iyi kalpli ve yaşlı bir sınır adamı olan John Thornton (Harrison Ford) ile kesişir. Thornton, Buck'ı kötü muamele eden bir sahibinden kurtarır. İkili arasında kurulan bu derin ve koşulsuz dostluk, Buck'ın dünyadaki gerçek yerini anlamasına yardımcı olur.

Buck, Thornton ile yaşadığı maceralar sırasında içindeki vahşetin çağrısına daha fazla kulak verir. Nihayetinde, hem vahşi bir hayvan olarak özgürlüğünü hem de insanlarla kurduğu güçlü bağı dengeleyeceği bir yolculuğa çıkar.