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HaberlerGündemRisk haritası son dakika: Artış sürüyor! Vali nedenini açıkladı
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Validen açıklama! İşte vaka artışının nedeni!

Sağlık Bakanlığı’nca açıklanan korona virüs haritasında kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli’ iller arasında gösterilen Osmaniye’de son hafta açıklanan istatiksel verilere göre 100 binde 24.98 oranında vaka artışı yaşandı. ‘Dinamik Denetim Modeli’ kapsamında AVM'lerde denetimlere katılan Vali Erdinç Yılmaz, vaka sayılarındaki atışın genellikle "ev ve taziye ziyaretlerinden" kaynaklandığını söyledi

Risk haritası son dakika: Artış sürüyor! Vali nedenini açıkladı
Validen açıklama! İşte vaka artışının nedeni!
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İHA

Kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli’ iller arasında korona virüs haritasında yerini alan Osmaniye’de, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık vaka sayılarında artışlar devam ediyor.

27 Şubat- 5 Mart tarihleri arasında 100 binde 173.91 oranla açıklanan vaka sayılarında 100 binde 24.98 oranında artış yaşanırken son hafta vaka sayıları ise 100 binde 198.89 olarak açıklandı.

'DİNAMİK DENETİM MODELİ'

İHA'da yer alan habere göre İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ‘Dinamik Denetim Modeli’ kapsamında İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık ile birlikte AVM'lerde denetimlere katılan Vali Erdinç Yılmaz, vaka sayılarındaki artışın genellikle ev ve taziye ziyaretlerinden kaynaklandığını söyledi.

"ÇOK YÜKSEK İLLER ARASINDAYIZ"

Osmaniye’de vaka artışlarının genellikle ziyaretlerden arttığını ifade eden Vali Erdinç Yılmaz, “Biliyoruz ki korona virüs tablosunda Osmaniye olarak durumumuz iyi değil. Çok yüksek riskli iller arasındayız. Son açıklanan tabloda da durumumuz devam etmektedir. Osmaniyeli hemşerilerimle hep birlikte dur diyelim. Artık mücadeleyi çok daha etki sürdürmemiz gerekiyor. Kurallara çok sıkı uymamız gerekiyor.

"EVLERDE TOPLANMAYALIM, TAZİYELERİ ERTELEYELİM"

Evlerde toplanmaları, ziyaretleri mutlaka ertelememiz gerekiyor. Taziye ziyaretlerini ertelememiz gerekiyor. Eğer el birliği içerisinde mücadeleye katılırsak hep beraber inanarak mücadele edersek kısa sürede çok iyi sonuçlar alacağımıza yürekten inanıyorum. Yeter ki tedbirlere uyalım yeter ki kurallara uyalım Osmaniye’mizi çok riskli iller arasından çıkartalım” diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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