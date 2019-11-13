Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, Vakıf Varlık Kiralama AŞ'nin 500 milyon lira tutarlı, 98 gün vadeli nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle gerçekleştirdiği kira sertifikası, katılım finans sektörüne ilgi duyan yatırımcılardan yoğun ilgi gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, temel amaçlarının sadece katılım finans sektöründeki mevcut pastadan pay alarak büyümek değil, bu sektörü ve Türkiye ekonomisini daha da büyütmek olduğunu vurguladı.

Hem yurt içinden hem de yurt dışından daha fazla yatırımcıya ulaşarak onları katılım finans sistemine dahil etmek, fonlama kaynaklarını çeşitlendirmek ve topladıkları fonları daha fazla kişiye ulaştırmak için büyük bir gayretle çalıştıklarını belirten Göktaş, "Bu hedef doğrultusunda 2019'da 33 tertip ihracımızla nitelikli yatırımcılarımızdan toplamda yaklaşık 8 milyar liralık fon sağladık ve şu anda tedavülde yaklaşık 2,3 milyar liralık kira sertifikamız bulunuyor." ifadesini kullandı.

Göktaş, Vakıf Katılım olarak son 2,5 yılda 71 tertip halinde yaklaşık 14,9 milyar liralık kira sertifikası ihracını tamamladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"2017'de başladığımız kira sertifikası ihraçları ile Vakıf Varlık Kiralama iştirakimiz üzerinden 64 ihraç gerçekleştirerek yaklaşık 14 milyar liralık bir rakama ulaştık. Bununla birlikte, bir yandan bankamız fonlama kaynaklarını çeşitlendirirken, diğer yandan Katılım Varlık Kiralama iştirakimiz üzerinden yaptığımız 7 ihraç neticesinde sağlanan yaklaşık 903 milyon liralık fonlamayla özel sektör şirketlerinin katılım bankacılığı sermaye piyasası araçlarını kullanmalarına aracılık ettik. Ayrıca, 2019'da planlanan ilk özel sektör yurt dışı sukuk ihracımızı gerçekleştirebilmek için 250 milyon dolarlık SPK ihraç tavanı onayı temin ettik. Gelecek dönemde belli başlı pek çok sektörde planladığımız yeni kira sertifikası ihraçlarımızla yolumuza devam ederek, katılım finans prensiplerine uygun sermaye piyasası ürünleri vasıtasıyla nitelikli firmalarımızın fonlama kaynaklarını zenginleştirmeyi ve tüm gücümüzle Türkiye ekonomisine destek olmayı sürdüreceğiz."

"STRATEJİK PROJELERİ FİNANSE ETMEYE HIZ KESMEDEN SÜRDÜRECEĞİZ"

İkram Göktaş, gelecek dönemde bireysel ve KOBİ müşteri sayısını daha da artırmak, mevcut ürün ve hizmet yelpazelerini çeşitlendirip daha fazla kişiyi katılım bankacılığıyla tanıştırarak tabana yayılmak istediklerini bildirdi.

Sağlıklı bilanço yapısını koruyarak emin adımlarla hızla büyümeye devam ettikleri 2019'u yaklaşık 110 şubeyle kapatacaklarını belirten Göktaş, "Bunun yanında, devletimizin önceliklendirdiği sektörlere ağırlık vererek stratejik projeleri finanse etmeyi hız kesmeden sürdüreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Göktaş, enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik, halihazırda destek sundukları maden, enerji ham maddeleri, yerli enerji üretim ekipmanları, yenilenebilir enerji ve nükleer enerji yatırım projelerini desteklemeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Bu yıl Vakıf Katılım'a verilen ödüllere de değinen Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu yıl 2. kez düzenlenen Ekonomi Zirvesi sonrası, kendi alanında başarılı işlere imza atan isimlere verilen Ekonomi Zirvesi Altın Değerler Ödülleri'nde 'Türkiye'nin En Başarılı Katılım Bankası' ödülüne, Marketing Türkiye ve AKADEMETRE iş birliğiyle düzenlenen 'The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde katılım bankacılığı sektöründe 'Yılın En İtibarlısı' ödülüne ve son olarak müşterilerimize sunduğumuz İstanbulkart Yükleme Projesi'yle, 'IDC Finance Summit 2019'da Tabana Yaygınlık Kategorisi'nde ikincilik ödülüne layık görüldük. Gelecek dönemlerde de belirlediğimiz hedefler doğrultusunda çalışmalarımıza büyük bir gayretle devam edecek, hem kendimizi hem sektörümüzü daha da büyütecek faaliyetlere imza atmayı sürdüreceğiz."