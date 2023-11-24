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        Haberler Spor Voleybol VakıfBank-Fenerbahçe Opet: 1-3 (MAÇ SONUCU) - Voleybol Haberleri

        VakıfBank-Fenerbahçe Opet: 1-3 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe Opet, Vodafone Sultanlar Ligi'nde konuk olduğu VakıfBank'ı 3-1 mağlup etti. VakıfBank 11. maçında ilk mağlubiyetini alırken, sarı-lacivertliler ise 10'da 9 yaptı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.11.2023 - 21:29 Güncelleme: 24.11.2023 - 22:43
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        Derbide kazanan Fenerbahçe!
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        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'ndeki dev derbide VakıfBank ile Fenerbahçe Opet kozlarını paylaştı. Fenerbahçe Opet, güçlü rakibini 24-26, 20-25, 25-21 ve 20-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

        Sarı-lacivertli bu sonuçla 10. maçında 9. galibiyetini alırken, VakıfBank'a da bu sezonki ilk mağlubiyetini tattırdı.

        SALON: VakıfBank Spor Sarayı

        HAKEMLER: Erdal Akıncı, Ramazan Çevik

        VAKIFBANK: Cansu Özbay, Gabi, Bahar Akbay, Thompson, Frantti, Zehra Güneş (Ayça Aykaç, İdil Naz Başcan, Carutasu, Busa, Zeynep Sude Demirel, Van Aalen)

        FENERBAHÇE OPET: Meliha Diken, Eda Erdem, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak (Gizem Örge, Cansu Çetin, Ana Cristina, Meryem Boz)

        SETLER: 24-26, 20-25, 25-21, 20-25

        SÜRE: 109 dakika (28, 28, 26, 27)

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