VakıfBank’a yurt dışından dört ödül

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VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, faaliyet raporlarının Oscar'ı olarak bilinen, dünyanın en büyük uluslararası raporlama yarışması Annual Report Competition (ARC) Ödülleri'ne VakıfBank iki dalda aldığı ödülle damga vurdu. Entegre Faaliyet Raporunu çevreden sosyal sorumluluğa kadar insana ve doğaya dokunan her faaliyetiyle ele alarak hazırlayan VakıfBank, Fotoğraf ve İç Tasarım dallarında iki altın ödüle layık görüldü, ayrıca Özel ve Çevre dallarında ise iki gümüş ödül aldı.

- Sektöründe ilk ödül

VakıfBank’ın Fotoğraf ve İç Tasarım dallarında kazanmış olduğu iki altın ödül, ARC Ödülleri’nin bu alanlarda bankacılık sektörüne verdiği ilk ödüller oldu. Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, "VakıfBank, değerlerin bankası olduğunu aldığı bu yeni ödüllerle de kanıtlamış oldu. Sadece kar odaklı değiliz. Faaliyetlerimizi insana ve doğaya saygılı, sosyal sorumluluk anlayışla yürütüyoruz. Hazırladığımız Entegre Raporumuzla dünyanın bu alandaki en önemli kuruluşu ARC tarafından iki altın iki de gümüş ödüle layık görülmemiz gurur verici. Fotoğraf ve iç tasarım dallarındaki ödüllerimiz, bankacılık sektöründe bir ilk oldu. Bu anlamda da ARC yetkilileri bizi ayrıca tebrik etti. Pek çok ilke imza atan bir banka olarak bu da bizi ayrıca gururlandırdı." ifadelerini kullandı.

- "Vizyoner yaklaşımımız görüldü"

Yenilikçi anlayışlarını sadece ürün ve hizmetlerinde değil, bunların raporlanmasında da gösterdiklerini vurgulayan Merdan, "Dünya, artık daha entegre bir bakış açısı istiyor. Bir şirketin tek başına kar etmesi değerlendirilmesi için yeterli olmuyor. Bankacılık yaparken doğa ve içindeki tüm canlıların haklarını da gözetip gözetmediğiniz de önemli oluyor. Küresel banka olmak için böyle vizyoner bir bakış gerekiyor. Bu ödüller de VakıfBank olarak bizim vizyoner bakış açımızın ne kadar doğru bir noktada olduğunu ispatlıyor." açıklamasında bulundu.