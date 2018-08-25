Valerenga - Brann maçı ne zaman?

Valerenga ve Brann, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Norveç Eliteserien maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:00. 27 puanlı Valerenga 7. sırada bulunuyor, Brann 41 puana sahip ve 1. sırada. Valerenga, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Brann, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 691 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Valerenga kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 3.00, Brann sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Valerenga son haftadaki Sogndal müsabasında 5-2 yenildi.

Brann ise Tromsö karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Valerenga, 14 gol attı ve 11 gol yedi.

Brann ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Brann, 14 gol atarken 11 gol yedi.

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