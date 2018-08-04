Valerenga - Sandefjord maç önü

Valerenga ve Sandefjord, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Norveç Eliteserien maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. Valerenga 23 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Sandefjord 6 puanda ve 16. sırada. Valerenga, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Sandefjord, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 528 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Valerenga kazanırsa 1.30, beraberlik çıkarsa 3.75, Sandefjord sahadan galip ayrılırsa 6.25 oranını elde edecekler. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Valerenga son haftadaki Sogndal müsabasında 5-2 yenildi.

Sandefjord, Lilleström karşılaşmaında 1-3 yenildi.

Valerenga, evinde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 9 gol yedi.

Sandefjord ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sandefjord, 8 gol atarken 23 gol yedi.

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