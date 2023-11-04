Karısını ve 2 çocuğunu öldürdü! Aile katliamı! Bursa'da, 34 yaşındaki Samet Özdemir, 28 yaşındaki eşi Zeynep Özdemir ile oğulları 9 yaşındaki Metehan ve 4 yaşındaki Batuhan'ı tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar etti. Şiddetli geçimsizlik yaşayan çiftten Zeynep Özdemir´in bir süre önce evi terk edip eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı, 2 gün önce de geri döndüğü bildirildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 04.11.2023 - 16:21 Güncelleme: 04.11.2023 - 16:21 facebook

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