Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filmi hakkında merak edilenleri sizlerle paylaşıyoruz. Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filmi başrollerinde; Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen ve Rihanna’nın yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda ise Luc Besson yer alıyor.
Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filmi, Pierre Christin'in 1967'de yayınlanmaya başlayan “Valérian ve Laureline” adlı çizgi roman serisinden beyazperdeye uyarlandı.
Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu KADROSU
Yönetmen: Joseph Kosinski
Tür: Bilimkurgu, Macera
Ülke: 2017 / Fransa
Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu Oyuncuları
Oyuncular: Tom Cruise, Olga Kurylenko, Morgan Freeman
Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filmi konusu
28. yüzyılda Valerian ve Laureline, insanların yerleşim alanlarına uygulanacak emirleri taşıyan bir operasyon biriminde görevlidirler. Savunma Bakanlığı'nın emriyle ikili, etkileyici bir şehir olan Alpha'ya görevlendirilirler. Alpha, evrendeki pek çok farklı türün bilgi, deneyim ve kültürlerini paylaşmak için yüz yıllardır bir araya geldiği bir şehirdir. Fakat şehrin merkezinde bir gizem vardır; karanlık bir güç bu şehrin huzur dolu ortamını tehdit etmektedir. Valerian ve Laureline'nin görevi bu güç aktif olup Alpha'yı ele geçirmeden önce hem şehri hem de tüm evrenin geleceğini kurtarmaktır.
YORUMLAR