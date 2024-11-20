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        Haberler Gündem Van'da 12 kilo 900 gram esrar ele geçirildi - Güncel haberler

        Van'da 12 kilo 900 gram esrar ele geçirildi

        Van'ın Edremit ilçesinde 12 kilo 900 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 22:07 Güncelleme: 20.11.2024 - 22:07
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        Van'da 12 kilo 900 gram esrar ele geçirildi
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        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15 Kasım'da ilçedeki metruk binada şüpheli bir kişinin uyuşturucu depoladığı bilgisine ulaştı.

        Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, şüphelinin üzerinde ve metruk binada yapılan aramada 12 kilo 900 gram esrar ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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