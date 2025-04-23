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        Haberler Gündem Van'da 25 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi - Güncel haberler

        Van'da 25 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Van'ın Edremit ilçesinde durdurulan cipte yapılan aramada 25 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 20:22 Güncelleme: 23.04.2025 - 20:22
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        25 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

        Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlükleri görevlilerince Edremit uygulama noktasında şüphe üzerine bir cip durduruldu.

        Cipte narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, valize gizlenmiş 25 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        2 şüpheli gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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