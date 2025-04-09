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        Haberler Gündem Van'da 3 kilo 294 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Güncel haberler

        Van'da 3 kilo 294 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 kilo 294 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 21:46 Güncelleme: 09.04.2025 - 21:46
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        Van'da uyuşturucu operasyonu
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        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda, Erciş Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

        Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 3 kilo 294 gram sentetik uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 bin lira ele geçirildi.

        Olayla ilgili bir şüpheli "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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