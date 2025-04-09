Van'da 3 kilo 294 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Erciş Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 3 kilo 294 gram sentetik uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 bin lira ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

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