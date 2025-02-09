Van'da bir araçta 94 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Van'ın Erciş ilçesinde bir otomobilde gümrük kaçağı 94 cep telefonu ele geçirildi
Giriş: 09.02.2025 - 01:39 Güncelleme: 09.02.2025 - 01:39
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, tespit ettiği bir otomobilde yaptıkları aramada gümrük kaçağı 94 cep telefonu ele geçirdi.
2 şüpheliye yasal işlem yapıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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