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        Haberler Gündem Van'da durdurulan araçta 36 kilogram metamfetamin ele geçirildi: 3 gözaltı - Güncel haberler

        Van'da durdurulan araçta 36 kilogram metamfetamin ele geçirildi: 3 gözaltı

        Van'ın Gevaş ilçesinde, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 36 kilo 300 gram likit metamfetamin ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 00:17 Güncelleme: 26.03.2025 - 00:17
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        Araçtan 36 kilogram metamfetamin çıktı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gevaş ilçesi sınırları içerisinde bulunan Van-Bitlis kara yolundaki uygulama noktasında kontroller yaptı.

        Kontrollerde şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada, aracın gizli bölmelerine yerleştirilen 36 kilo 300 gram likit metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçundan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edileceği belirtilirken, uyuşturucu ticareti yapanlara karşı mücadelenin devam edeceği belirtildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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