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        Haberler Gündem Van'da iki aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Van'da iki araç çarpıştı: 6 yaralı

        Van'ın Tuşba ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 4'ü ağır 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 19:18 Güncelleme: 03.07.2024 - 19:19
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        Van'da iki araç çarpıştı: 6 yaralı
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        Van-Erciş kara yolu Alaköy kavşağında sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, Tuşba İtfaiye Grup Amirliği, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan 6 yaralı, ekiplerin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

        Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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