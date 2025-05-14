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        Haberler Gündem Van'da nakliye aracında 84 kilo 460 gram esrar ele geçirildi, 2 tutuklama - Güncel haberler

        Van'da 84 kilo 460 gram esrar ele geçirildi: 2 tutuklama

        Van'ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince durdurulan nakliye aracında dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada 84 kilo 460 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 21:38 Güncelleme: 14.05.2025 - 21:38
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        84 kilo 460 gram esrar ele geçirildi: 2 tutuklama
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor.

        Bu kapsamda Tuşba ilçesinde yapılan denetimler sırasında durdurulan nakliye aracında dedektör köpek yardımıyla arama yapıldı. Aramada araçta 84 kilo 460 gram esrar ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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