Van'da telli turna görüntülendi 0:00 / 0:00

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Bölgede kuşların konakladığını öğrenen fotoğraf tutkunları da onları görüntüleyebilmek için çayın bulunduğu alana geldi.

İlçede İngilizce öğretmenliği yapan Taner Uçan, telli turnaları görünce çok heyecanlandığını söyledi.

Telli turnaları daha önce duyduklarını ancak hiç görmediğini anlatan Uçan, "Kuşları görünce şaşırdım. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber verdim. Görevliler buraya gelerek kuşları görüntüledi ve kayıt altına aldı. Bu kuşların bölgeye gelmesinin önemli olduğunu söylediler. Biz de durumu yöre halkına anlatarak kuşlara zarar vermemeleri konusunda uyardık." diye konuştu.

Uçan, telli turnaların fotoğrafını çekmenin ayrı bir mutluluk olduğunu sözlerine ekledi.