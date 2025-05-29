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        Haberler Gündem Van'da uyuşturucu operasyonlarında 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Güncel haberler

        Van'da uyuşturucu operasyonları: 29 gözaltı

        Van'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 29 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 29 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 23:22 Güncelleme: 29.05.2025 - 23:22
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        Van'da uyuşturucu operasyonları: 29 gözaltı
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        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, 22-26 Mayıs'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalarda, 46,22 gram esrar, 24 gram sentetik uyuşturucu, 92 uyuşturucu hap, 3,2 gram sentetik kannabinoid ve 44 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 29 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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