İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, 22-26 Mayıs'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalarda, 46,22 gram esrar, 24 gram sentetik uyuşturucu, 92 uyuşturucu hap, 3,2 gram sentetik kannabinoid ve 44 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 29 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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