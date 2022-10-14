Van Gogh tablosuna çorba döktüler

Aktivistlerden biri, "Bir tablonun korunmasıyla mı yoksa gezegenimizin ve insanların korunmasıyla mı daha çok ilgileniyorsunuz?" dedi.

İHA'nın haberine göre İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Ulusal Galeri'ye gelen 2 iklim aktivisti, dünyaca ünlü Vincent Van Gogh'un Ayçiçekleri tablosuna domates çorbası fırlattı, daha sonra ellerini duvara yapıştırdı.

"SANAT YAŞAMDAN DAHA MI DEĞERLİ?"

Just Stop Oil grubundan yapılan açıklamada, eylemin İngiltere hükümetinin tüm yeni petrol ve gaz projelerini durdurmasını talep etmek için gerçekleştirildiği duyuruldu.

Dünyanın karşı karşıya olduğu ekonomik sıkıntıların ve iklim krizinin nedeninin petrol ve gazdan kaynaklandığı belirtilen açıklamada, "Sanat yaşamdan ve yemekten daha mı değerli? Hızla yükselen gaz fiyatları nedeniyle milyonlarca İngiliz aile, bu kış bir kutu çorbayı ısıtamayacak durumda olacak" ifadeleri kullanıldı.