Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Van Gölü'nde yazın sararan saçlar kışın eski rengine döndü

        Van Gölü'nde yazın sararan saçlar kışın eski rengine döndü

        Van Gölü'nün sodalı sularında yaz boyunca sık sık yüzdükleri için saçları sararan çocukların saçları, havaların soğumasıyla birlikte yeniden doğal tonlarına döndü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 10:29 Güncelleme: 25.11.2025 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van Gölü'nün 'sarı çocukları' eski hallerine döndü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van’ın Tuşba ilçesine bağlı Yaylıyaka Mahallesi’nde yaşayan çocuklar, sıcak yaz günlerinde serinlemek için günün büyük bölümünü Van Gölü’nde geçiriyordu.

        Gölün yüksek derecede sodalı yapısı ve güneşin etkisiyle yaz aylarında sarıya dönen çocukların saçları, kışın yeniden koyu tonlarına kavuştu.

        Mahallede her yıl tekrarlanan bu doğal değişim, bu yıl da dikkat çekti. Gölü sık kullanan çocuklarla daha az yüzenler arasındaki saç rengi farkının belirginleştiği görüldü.

        REKLAM

        Cihat Çıkla, önceki yıllarda havaların ağustos ayından sonra soğuması nedeniyle göle giremediklerini ancak bu yıl sıcakların uzun sürmesiyle ekim ayına kadar yüzmeye devam ettiklerini söyledi.

        Bu nedenle saçlarının doğal rengine dönüşünün geciktiğini belirten Çıkla, “Saçlarımızın sarı halini seviyoruz. İnsanlar da artık bu halimize alıştı. Bu yüzden bize ‘Van Gölü’nün sarı saçlı çocukları’ diyorlar. Havaların ısınmasıyla yeniden Icardi veya Osimhen gibi olmayı bekliyoruz” dedi.

        Miraç Çıkla ise sıcak dönemde günde 3-4 kez göle girdiklerini belirterek, “Bu yıl hava sıcak geçtiği için eylül ayına kadar yüzdüm. Kışın soğuk nedeniyle göle girmiyoruz, saçlarımız doğal rengine dönüyor. Okula gidince çok şaşırıyorlar, saçlarımızı boyattığımızı sanıyorlar. Bir an önce havalar ısınsın, göle girmeyi özledik” ifadelerini kullandı.

        Bir diğer çocuk Yunus Emre Erden de yaz aylarında göle girdiklerinde saçlarının sarardığını belirterek, sarı saçlı hallerini çok sevdiklerini söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Van Gölünde sararan saçlar
        #van gölü
        #saçları sararan çocuklar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        "Ne oturuyorsunuz?" kavgası cinayetle bitti!
        "Ne oturuyorsunuz?" kavgası cinayetle bitti!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Kompresör vahşetinde pantolon çöpe atılmıştı... Sıcak gelişme!
        Kompresör vahşetinde pantolon çöpe atılmıştı... Sıcak gelişme!
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Birbirinden ilginç 10 gerçek
        Birbirinden ilginç 10 gerçek
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Şiddetin yeni boyutu: Sokaktan ekrana!
        Şiddetin yeni boyutu: Sokaktan ekrana!
        "Ukrayna ve Rusya Abu Dabi'de görüştü" iddiası
        "Ukrayna ve Rusya Abu Dabi'de görüştü" iddiası
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak