Van Gölü'nde yazın sararan saçlar kışın eski rengine döndü

Van’ın Tuşba ilçesine bağlı Yaylıyaka Mahallesi’nde yaşayan çocuklar, sıcak yaz günlerinde serinlemek için günün büyük bölümünü Van Gölü’nde geçiriyordu.

Gölün yüksek derecede sodalı yapısı ve güneşin etkisiyle yaz aylarında sarıya dönen çocukların saçları, kışın yeniden koyu tonlarına kavuştu.

Mahallede her yıl tekrarlanan bu doğal değişim, bu yıl da dikkat çekti. Gölü sık kullanan çocuklarla daha az yüzenler arasındaki saç rengi farkının belirginleştiği görüldü.

Cihat Çıkla, önceki yıllarda havaların ağustos ayından sonra soğuması nedeniyle göle giremediklerini ancak bu yıl sıcakların uzun sürmesiyle ekim ayına kadar yüzmeye devam ettiklerini söyledi.

Bu nedenle saçlarının doğal rengine dönüşünün geciktiğini belirten Çıkla, “Saçlarımızın sarı halini seviyoruz. İnsanlar da artık bu halimize alıştı. Bu yüzden bize ‘Van Gölü’nün sarı saçlı çocukları’ diyorlar. Havaların ısınmasıyla yeniden Icardi veya Osimhen gibi olmayı bekliyoruz” dedi.

Miraç Çıkla ise sıcak dönemde günde 3-4 kez göle girdiklerini belirterek, “Bu yıl hava sıcak geçtiği için eylül ayına kadar yüzdüm. Kışın soğuk nedeniyle göle girmiyoruz, saçlarımız doğal rengine dönüyor. Okula gidince çok şaşırıyorlar, saçlarımızı boyattığımızı sanıyorlar. Bir an önce havalar ısınsın, göle girmeyi özledik” ifadelerini kullandı.

Bir diğer çocuk Yunus Emre Erden de yaz aylarında göle girdiklerinde saçlarının sarardığını belirterek, sarı saçlı hallerini çok sevdiklerini söyledi.