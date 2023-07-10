Van Gölü'ndeki mikrobiyalitlere şamandıralı koruma

Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, Van Dalış Okulu dalgıçlarının da destek verdiği proje kapsamında, mikrobiyalitlerin tekne çapaları ya da pervane sürtünmeleri nedeniyle zarar görmelerinin önlenmesi için Edremit'te 2, Reşadiye ve Altınsaç bölgelerinde birer noktaya şamandıra bırakıldı.

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Belediye ve DAKA tarafından temin edilen şamandıralar, Van Dalış Okulu eğitmenleri Serkan Ök, Furkan Aşga'nın da aralarında bulunduğu dalgıçlar tarafından yerlerine yerleştirildi. Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi, su yüzeyine çıkan mikrobiyalitleri ve şamandıra bırakılan noktaları su altından görüntüledi.