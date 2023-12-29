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        TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri, Van'da

        TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri, araştırma gezisi kapsamında Van'da incelemelerde bulundu. Üyeler, Van Gölü'nün endemik balığı olan ve sodalı sularda yaşayabilen İnci Kefali avını izledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 18:27 Güncelleme: 29.12.2023 - 18:30
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        TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri, Van'da
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        TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri, araştırma gezisi kapsamında Van'da incelemelerde bulundu. Üyeler, Van Gölü'nün endemik balığı olan ve sodalı sularda yaşayabilen İnci Kefali avını izledi.

        Balıkçılık ve su ürünleri sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri araştırma gezisi için Van'a geldi. AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel başkanlığında, aralarında AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve DEM Partisi Milletvekili Zülküf Uçar'ın da bulunduğu komisyonu üyeleri merkez Edremit İlçesi'ndeki balıkçı barınağını ziyaret etti. Sektör temsilcileriyle bir araya gelen komisyon üyeleri Van Gölü'nün endemik türü olan İnci kefali ile ilgili bilgiler alıp balıkçıların sorun ve taleplerini dinleyip tekne ile göle açılan komisyon üyeleri, gölde avlanan balıkçıların ağları çekmesini izledi.

        ENDEMİK TÜR OLAN VAN GÖLÜ'NÜN İNCİ KEFALİ AVI İZLEDİLER

        Burada açıklamalarda bulunan Komisyon Başkanı İsmail Emrah Karayel, bu hafta çalışmalara ülkenin en büyük gölü olan Van Gölü'nde başladıklarını ve Van Gölü'nde bulunan inci kefalinin çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Karayel, "Komisyon olarak hem Van Gölü'ndeki avcılık faaliyetlerini, bu endemik türün mevcut durumunu, bu türle ilgili yapılan çalışmaların ne olduğunu, üremesiyle ilgili çalışmaları ve varsa sorunların tespiti ve giderilmesi ilgili çalışmaların raporda yer alması için su ürünleri araştırma komisyonu olarak Van'dayız. Van Gölü'nde birazdan inci kefali yakalama sürecini müşahede edeceğiz" dedi.

        İnci kefali ve avcılığının nasıl bir süreçten geçtiğini ve diğer işlemlerle ilgili bilgi aldıklarını anlatan Karayel, İnci kefalinin maddi değerinin artırılması, hak ettiği maddi değere kavuşturulması için tespitler yapacaklarını ve hazırladıkları  raporda yer vereceklerini belirten karayel, "Bütün bu bilgilerimizi bu çalışmalar kapsamında özellikle balıkçı barınaklarında bu işleri yapan balıkçılarla avcılarımızla görüşüp onların varsa sorunlarını, taleplerini, önerilerini, tespitlerini yeni raporumuza aktarmak istiyoruz. Burada yapılan çalışma bence son derece önemli. İnci kefali ülkemizdeki biyolojik anlamda önemli değerlerden bir tanesidir. Bu endemik türün kayıtlara geçmesi, meclis raporlarında kayıtlara geçmesi, bizim su ürünleri araştırma komisyonu raporunda da yer alması bizim açımızdan son derece önemli. Hem avcılık hem yetiştiricilik anlamında ve diğer paydaşları anlamında sektörün geliştirilmesi için neler yapılabilir, bunun tespitlerini yapmak için raporumuzu son derece detaylı bir şekilde hazırlamak istiyoruz" dedi.

        'İNCİ KEFALİ SODALI SUDA YAŞAYABİLİYOR'

        AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ise Van Gölünün dünyanın en büyük sodalı gölü olduğunu ve bu gölün en büyük özelliklerinden birinin de bu suda yaşayabilen inci kefali olduğunu söyledi. Bu balığını üremesi, çoğalmasının elzem bir olay olduğunu belirten Türkmenoğlu, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin parlamenterleri oluşan tüm siyasi partilerin oluşturulduğu, Türkiye'deki su balıkçılığı ve deniz ürünlerinin özellikle balıkçı barınaklarının yerinde incelenmesi ve görülmesi, onların durum tespitini bir kayıt altına alınması için böyle bir çalışma yürüttük. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bu gezi ve incelemeleri yapıyoruz" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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