Van'da 3 bin rakımda karla mücadele VAN'nın Erciş ilçesinin yaklaşık 3 bin rakımdaki, kar kalınlığının 1 metreyi aştığı İmamabdal Mahallesi´nde yol açma çalışması devam ediyor. Erciş ve kırsalında 3 gün önce etkili olan kar yağışı 102 mahalle ile 71 mezranın yolunu ulaşıma kapattı. Bunun üzerine Van Büyükşehir Belediyesi ile Erciş Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. 40 iş makinesi ve 100 personelle yürütülen çalışmalarda kapalı olan yollar ulaşıma açıldı. Ancak İmamabdal Mahallesi´ndeki karla mücadele çalışmaları ise sürüyor. Merkeze 35 kilometre uzaklıktaki 3 bin rakımlı bölgede ekipler 1 metreyi aşan karda zorlu bir çalışma yürütüyor.

VAN'nın Erciş ilçesinin yaklaşık 3 bin rakımdaki, kar kalınlığının 1 metreyi aştığı İmamabdal Mahallesi´nde yol açma çalışması devam ediyor. Erciş ve kırsalında 3 gün önce etkili olan kar yağışı 102 mahalle ile 71 mezranın yolunu ulaşıma kapattı. Bunun üzerine Van Büyükşehir Belediyesi ile Erciş Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. 40 iş makinesi ve 100 personelle yürütülen çalışmalarda kapalı olan yollar ulaşıma açıldı. Ancak İmamabdal Mahallesi´ndeki karla mücadele çalışmaları ise sürüyor. Merkeze 35 kilometre uzaklıktaki 3 bin rakımlı bölgede ekipler 1 metreyi aşan karda zorlu bir çalışma yürütüyor.