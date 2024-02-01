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        Hakkari'de rahatsızlanan 8 günlük bebek ambulans helikopterle Van'a getirildi

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde rahatsızlanan 8 günlük bebek, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 17:14 Güncelleme: 01.02.2024 - 17:14
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        Hakkari'de rahatsızlanan 8 günlük bebek ambulans helikopterle Van'a getirildi
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        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde rahatsızlanan 8 günlük bebek, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Şemdinli Devlet Hastanesi'nde metabolik asidozu tanısı konulan bebeğin ileri tetkik ve tedavi için Van'a sevk edilmesine karar verildi.

        Bunun üzerine Hakkari'ye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan 8 günlük bebek, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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