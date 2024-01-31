Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        On yıl şoför olarak çalıştığı adliyede üç yıldır avukatlık yapıyor

        NECMETTİN KARACA - Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Atilla Köçer, 10 yıl şoför olarak çalıştığı adliyede 3 yıldır avukatlık yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 12:36 Güncelleme: 31.01.2024 - 12:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        On yıl şoför olarak çalıştığı adliyede üç yıldır avukatlık yapıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        NECMETTİN KARACA - Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Atilla Köçer, 10 yıl şoför olarak çalıştığı adliyede 3 yıldır avukatlık yapıyor.

        Ağrı'nın Patnos ilçesinde dünyaya gelen Köçer, farklı illerdeki eğitim süreçlerinin ardından 2010'da Kamu Personeli Seçme Sınavıyla Erciş Adliyesine atandı.

        Burada 10 yıl boyunca şoförlük yapan ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Adalet Bölümünü okuyan Köçer, mezun olduktan sonra dikey geçiş sınavında ilk 500'e girerek Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşti.

        Buradaki eğitimini ve staj sürecini tamamladıktan sonra hayalini kurduğu avukatlık cübbesini giyen Köçer, yıllarca şoförlük yaptığı adliyede şimdi adaletin tecelli etmesi için mücadele veriyor.

        Evli ve 2 çocuk babası Köçer, AA muhabirine, adliyede işe başladıktan 10 yıl sonra hayalini kurduğu avukatlık mesleğine geçtiğini söyledi.

        Azimle çalışarak kazandığı hukuk fakültesinden 3 yıl önce mezun olarak avukatlık mesleğine başladığını anlatan Köçer, şöyle konuştu:

        "Okumayı yeni şeyler öğrenmeyi çok seviyorum. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına girdim. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde devletimizin sağladığı imkanlar sayesinde Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yaptım. Kamuda verimlilik ve etkinlik üzerine tez yazdım. Ruhsatımı aldıktan sonra yıllarca çalıştığım adliyede avukatlık yapmaya başladım. Bu başarım adliyedeki çalışanlara örnek oldu. Bazı mesai arkadaşlarım da sınavlara hazırlanıyor."

        Tüm bu süreçlerde ailesinden, kurumdaki amirlerinden çok büyük destek gördüğünü belirten Köçer, şöyle devam etti:

        "Adliyede çalıştığım için insanlar beni tanıyor. Şimdi avukat olduğumu, cübbe giydiğimi gördüklerinde mutlu oluyorlar. Ben de onların tepkilerini gördüğümde gururlanıyorum. Bu kadar emek verdikten sonra amacıma ulaşmış olmak beni mutlu ediyor. Zor şartlarda okula gittim. Birleştirilmiş sınıflarda ders gördük. O zamanlarda imkanlar daha kısıtlıydı ama bizim de bir amacımız vardı. Hukuk fakültesini okuyarak bir gün avukat, hakim, savcı ya da kaymakam olarak halkımıza hizmet etmek istiyorduk. Bunu yaptığım için mutluyum. Bu süreçte eğitimin yaşının olmadığını, mücadele ederek, emek vererek insanların hedeflerine ulaşabileceğini gösterdiğimi düşünüyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İşte kilisedeki silahlı saldırganlar!
        İşte kilisedeki silahlı saldırganlar!
        Bir ülke daha 4 gün çalışacak
        Bir ülke daha 4 gün çalışacak
        Yağmurun başkentinden dünyanın en kurak yerine bilim seferi
        Yağmurun başkentinden dünyanın en kurak yerine bilim seferi
        Litrelerce sülfonik asit dereye döküldü, acil durum ilan edildi!
        Litrelerce sülfonik asit dereye döküldü, acil durum ilan edildi!
        İstanbul'a neden kar yağmıyor?
        İstanbul'a neden kar yağmıyor?
        TFF'den devrim gibi kararlar!
        TFF'den devrim gibi kararlar!
        56 milyar dolarlık 'maaşa' mahkeme engeli
        56 milyar dolarlık 'maaşa' mahkeme engeli
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        Kesik başın gizemi ortaya çıktı!
        Kesik başın gizemi ortaya çıktı!
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        530 milyon liralık lüks araçta sahte fatura usulsüzlüğü
        530 milyon liralık lüks araçta sahte fatura usulsüzlüğü
        Turizm gelirlerinde rekor
        Turizm gelirlerinde rekor
        Ardahan'da dondurucu soğukta araçlar çalışmadı!
        Ardahan'da dondurucu soğukta araçlar çalışmadı!
        "Evlilik yok, oyunculuğa devam"
        "Evlilik yok, oyunculuğa devam"
        Ombudsman’dan askerlik borçlanması kararı
        Ombudsman’dan askerlik borçlanması kararı
        Tam kış! Kar, sağanak ve fırtına...
        Tam kış! Kar, sağanak ve fırtına...
        Sağlık sigortasında % 138'lik artış
        Sağlık sigortasında % 138'lik artış
        Senato'dan Fed'e faiz indirimi çağrısı
        Senato'dan Fed'e faiz indirimi çağrısı
        Enflasyonu nasıl yeneriz?
        Enflasyonu nasıl yeneriz?

        Benzer Haberler

        Doğu'daki veteriner hekimler ağır kış koşullarında hayvanların tedavisini a...
        Doğu'daki veteriner hekimler ağır kış koşullarında hayvanların tedavisini a...
        Van'da 12 araç trafikten men edildi
        Van'da 12 araç trafikten men edildi
        Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2 gün süreyle yasaklandı
        Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2 gün süreyle yasaklandı
        Van'da "Rahim Ağzı Kanseri ve Korunma Yöntemleri" semineri düzenlendi
        Van'da "Rahim Ağzı Kanseri ve Korunma Yöntemleri" semineri düzenlendi
        Van'da 37 araç trafikten men edildi
        Van'da 37 araç trafikten men edildi
        Van'da ekipler çığ nedeniyle kapanan yolu açmaya çalışıyor
        Van'da ekipler çığ nedeniyle kapanan yolu açmaya çalışıyor