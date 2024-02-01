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        AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Arvas'tan esnaf ziyareti

        Van'da AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 17:29 Güncelleme: 01.02.2024 - 17:50
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        AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Arvas'tan esnaf ziyareti
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        Van'da AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, esnafı ziyaret etti.

        Seçim çalışmaları kapsamında Hak-İş Sendikası ile Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi üyeleriyle görüşen Arvas, ardından Cumhuriyet Caddesi'nde esnafla bir araya geldi, taleplerini dinledi.

        31 Mart'tan sonra Van'ı hak ettiği hizmetlerle buluşturacaklarını ifade eden Arvas, şunları kaydetti:

        "Bu şehrin yeni bir yönetime ihtiyacı var. Daha önce tecrübe ettiğimiz yollar şehrin gelişmesine katkı sunmadı. Geçmiş dönemde parlamentoda üstlendiğimiz misyon ne ise yine o misyon ve sorumlulukla hareket edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız bize ciddi bir kredi açtı, kendisinin destekleriyle şehrimizi yerel hizmet noktasında çok farklı bir yere taşıyabiliriz. Proje ekibimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu projeleri de en kısa sürede basınla ve kamuoyuyla paylaşacağız. El ele verelim şehrimizi yönetelim. Bunu başarabiliriz. Daha iyi, konforlu bir şehirde yaşamak her Vanlının hakkıdır."

        Arvas'a Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Abdullah Çalım ve teşkilat mensupları eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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