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        Hamile kadını 2,5 kilometre karda yürüyüp önce ambulansa, sonra da hastaneye ulaştırdılar

        VAN'ın Çaldıran ilçesinde yolu kar ve tipiden kapalı olan Burçkalan Mahallesi'nde sancısı başlayan hamile kadını; 2,5 kilometre karda yürüyen UMKE ve sağlık ekipleri önce ambulansa, daha sona da hastaneye ulaştırdı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 22:18 Güncelleme: 09.02.2024 - 22:20
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        Hamile kadını 2,5 kilometre karda yürüyüp önce ambulansa, sonra da hastaneye ulaştırdılar
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        VAN'ın Çaldıran ilçesinde yolu kar ve tipiden kapalı olan Burçkalan Mahallesi'nde sancısı başlayan hamile kadını; 2,5 kilometre karda yürüyen UMKE ve sağlık ekipleri önce ambulansa, daha sona da hastaneye ulaştırdı. 

        Yolu kardan kapalı olan Çaldıran ilçesine bağlı Burçkalan Mahallesi'nde 3'üncü çocuğuna gebe olan kadının doğum sancıları tuttu. Rahatsızlanan kadın için yakınları 112 Acil Sağlık Hizmetlerini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve UMKE ekipleri yönlendirildi. Ambulans, karla kaplı yolda ilerleyemeyince, ekipler hastaya ulaşmak için yaklaşık 2,5 kilometre yaya yürüdü. İlk müdahalesi evinde yapılan kadın, daha sonra ambulansın olduğu yere kadar sedye üzerinde taşındı. Hamile kadının, doğum için Çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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