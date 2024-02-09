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        Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Arvas'tan esnaf ziyareti

        AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas, esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 16:34 Güncelleme: 09.02.2024 - 16:52
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        Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Arvas'tan esnaf ziyareti
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        AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas, esnafı ziyaret etti.

        Arvas, seçim çalışmaları kapsamında Beşyol meydanı ile Alçekiç Pasajı'ndaki esnafla bir araya geldi, taleplerini dinledi.

        Belediyede esnaflarla ilgili birim kuracaklarını ifade eden Arvas, siyasi hayatı boyunca vatandaşla olumlu diyaloglar geliştirdiğini ve sorunlara çözüm ürettiğini söyledi.

        Van'a hizmet etmek için yola çıktığını belirten Arvas, şöyle konuştu:

        "Yoğun şekilde çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızı 31 Mart akşamı tüm Van halkı görecek. Amacımız memleketimize hizmet etmek. Şehrimizin her yerine ulaşmaya çalışıyoruz. Şu an sürece aşama aşama bakıyoruz. Önce seçmene ulaşacağız, sonra kendimizi, partimizi, projelerimizi yani kısacası derdimizi anlatacağız. 31 Mart akşamı seçildikten sonra ekibimizle bu sorunların üstesinden gelmek için gece gündüz mücadele edeceğiz."

        İktidarın gücünü ve imkanlarını sonuna kadar kullanacaklarını dile getiren Arvas, "Esnaflarımızı can kulağıyla dinliyoruz. Esnaf, gözümüz, kulağımız ve çözüm ortağımız olacak. Projeler üreteceğiz, ek kaynaklar oluşturacağız. Sorunları biliyoruz, çok şükür çözümleri de biliyoruz. Sokağa, caddeye hakimiz. Kimsenin bu anlamda endişesi olmasın. Yaparsa AK Parti yapar. Buna halkımız da inansın." ifadelerini kullandı.

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        Galeri
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