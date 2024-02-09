Van'da çığın düştüğü mezra yolu kapandı
Van'ın Muradiye ilçesinde çığın düştüğü mezra yolu kapandı.
Van'ın Muradiye ilçesinde çığın düştüğü mezra yolu kapandı.
Tansu Mahallesi'ne bağlı Ziyaret mezrası yoluna yoğun kar yağışının ardından çığ meydana geldi.
Bunun üzerine bölgeye AFAD ve Muradiye Belediyesi karla mücadele ekipleri sevk edildi.
AFAD ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucu bölgede çığ riskinin devam ettiği tespit edildi.
Karla mücadele çalışmalarına ara verilen yol, geçici olarak ulaşıma kapatıldı.
Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede vatandaşlar uyarıldı.
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