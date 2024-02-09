Van'da çığın düştüğü mezra yolu kapandı

AFAD ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucu bölgede çığ riskinin devam ettiği tespit edildi.

Bunun üzerine bölgeye AFAD ve Muradiye Belediyesi karla mücadele ekipleri sevk edildi.

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