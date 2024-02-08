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        Vanlı aileler DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

        Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 14:59 Güncelleme: 08.02.2024 - 14:59
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        Vanlı aileler DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
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        Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

        Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.

        Terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüyen aileler, çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

        Eyleme katılan Zümrüt Salim, evladına teslim olması çağrısında bulundu.

        Salim, "Oğlumu onlardan istiyorum. Uzak yoldan geliyorum. Bizim çocuklarımızı göndersinler. Oğlum, beni görüyorsan, duyuyorsan dön artık, hasretine dayanamıyorum." dedi.

        Kudrettin Biçer de kız kardeşinin kaçırılıp dağa götürüldüğünü belirterek, "Ne yaparlarsa yapsınlar mücadeleye devam edeceğiz. Buradan bütün çocuklara sesleniyorum. Gelin ailelerinize teslim olun. Kız kardeşim Gülcan'a sesleniyorum, çok boş bir mücadelenin peşindesin. Gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Annen, baban seni çok özledi." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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