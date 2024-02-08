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        Kırsal mahalledeki hasta, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı

        VAN'ınÖzalp ilçesinde rahatsızlanan Cevdet Şahbaz (65), kardan kapanan yolun açılması ile paletli ambulansla hastaneye götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 12:58 Güncelleme: 08.02.2024 - 13:00
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        Kırsal mahalledeki hasta, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı
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        VAN'ınÖzalp ilçesinde rahatsızlanan Cevdet Şahbaz (65), kardan kapanan yolun açılması ile paletli ambulansla hastaneye götürüldü.

        Özalp ilçesi kırsal Bodurağaç Mahallesi'nde oturan Cevdet Şahbaz göğüs ağrısı çekince yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bunun üzerine UMKE ekibi, yolu kardan kapanan mahalleye ulaşmak için paletli ambulansla yola çıktı. Zorlu mücadelenin ardından Şahbaz, evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı. Bu anlar cep telefonu kamerasına yansırken, Van İl Sağlık Müdürlüğü de görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı. Şahbaz'ın tedavisi sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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