Van'da ambulans helikopter yolu kapalı mahalledeki hasta için havalandı
Van'ın Çaldıran ilçesinde baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayeti olan kadın hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Van'ın Çaldıran ilçesinde baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayeti olan kadın hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Toprakseven Mahallesi'nde rahatsızlanan 31 yaşındaki kadın hastanın yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayeti olan hasta için yolun kapalı olması nedeniyle ambulans helikopter görevlendirildi.
Ambulans helikopterle mahalleye giden sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptıkları hastayı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırdı.
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