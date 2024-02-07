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        Van'da ambulans helikopter yolu kapalı mahalledeki hasta için havalandı

        Van'ın Çaldıran ilçesinde baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayeti olan kadın hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 22:14 Güncelleme: 07.02.2024 - 22:14
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        Van'da ambulans helikopter yolu kapalı mahalledeki hasta için havalandı
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        Van'ın Çaldıran ilçesinde baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayeti olan kadın hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Toprakseven Mahallesi'nde rahatsızlanan 31 yaşındaki kadın hastanın yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayeti olan hasta için yolun kapalı olması nedeniyle ambulans helikopter görevlendirildi.

        Ambulans helikopterle mahalleye giden sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptıkları hastayı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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