Van'da ambulans helikopter yolu kapalı mahalledeki hasta için havalandı

Baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayeti olan hasta için yolun kapalı olması nedeniyle ambulans helikopter görevlendirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Toprakseven Mahallesi'nde rahatsızlanan 31 yaşındaki kadın hastanın yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayeti olan kadın hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

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