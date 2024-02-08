Van'da göğüs ağrısı şikayeti olan hasta paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, ilçeye bağlı Bodurağaç Mahallesi'nde göğüs ağrısı şikayeti olan 65 yaşındaki erkek hastayı yolun kapalı olması nedeniyle hastaneye götüremeyen ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

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