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        Van'da göğüs ağrısı şikayeti olan hasta paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı

        Van'ın Özalp ilçesinde, yolu kardan kapanan mahallede rahatsızlanan 65 yaşındaki erkek hasta, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 10:53 Güncelleme: 08.02.2024 - 10:53
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        Van'da göğüs ağrısı şikayeti olan hasta paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı
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        Van'ın Özalp ilçesinde, yolu kardan kapanan mahallede rahatsızlanan 65 yaşındaki erkek hasta, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, ilçeye bağlı Bodurağaç Mahallesi'nde göğüs ağrısı şikayeti olan 65 yaşındaki erkek hastayı yolun kapalı olması nedeniyle hastaneye götüremeyen ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

        Bölgeye yönlendirilen UMKE görevlileri, paletli ambulansla mahalleye gitmeye çalıştı.

        Karla mücadele ekiplerinin de desteğiyle zorlu çalışma sonucu hastaya ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastayı Özalp Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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