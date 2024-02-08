AK Parti Erciş Belediye Başkan Adayı Çiftçi'ye coşkulu karşılama

Van'ın Erciş AK Parti Belediye Başkan Adayı Fatih Çiftçi, ilçede düzenlenen programla karşılandı.

Van'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında Erciş AK Parti Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Çiftçi için karşılama programı düzenlendi.

İlçe girişinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri, partililer tarafından karşılanan Çiftçi, beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Muhlis Yeşilbaş ve teşkilat mensuplarıyla konvoy eşliğinde kapalı spor salonuna geldi.

Burada partililere seslenen Çiftçi, 31 Mart akşamını büyük zaferle taçlandıracaklarını söyledi.

AK Parti'de çeşitli görevlerde bulunduğunu anlatan Çiftçi, "Bugün bu şehre karşı görevimizi ve sorumluluğumuzu yapmak üzere geldik. Çok güzel bir kadro kuracağız. Belediye hizmetlerinde bütün şehre, şehrin geleceğine sahip çıkacağız. Bütün makam ve mevkilerin gelip geçici olduğunu bilen bir insanım. Ercişliler ruhuyla hareket edeceğiz ve geleceğimize sahip çıkacağız. Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı bu şehre mühür vuracağız. Belediyeciliği iyi bilen bir kardeşinizim. Beraber bu işi sonuna kadar götüreceğiz. Bu şehre kavga etmeye değil biz bu şehre barış tohumları ekmeye, huzur, barış getirmeye, umut olmaya geldik. Kimseyle bir kavgamız, sorunumuz yok." diye konuştu.