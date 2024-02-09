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        Van'da sağlık ekipleri rahatsızlanan hastaya ulaşmak için karda 2,5 kilometre yürüdü

        Van'ın Çaldıran ilçesinde sağlık ekipleri, karla kaplı mahallede 2,5 kilometre yürüyerek ulaştıkları hamile kadını güçlükle hastaneye kaldırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 22:22 Güncelleme: 09.02.2024 - 22:28
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        Van'da sağlık ekipleri rahatsızlanan hastaya ulaşmak için karda 2,5 kilometre yürüdü
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        Van'ın Çaldıran ilçesinde sağlık ekipleri, karla kaplı mahallede 2,5 kilometre yürüyerek ulaştıkları hamile kadını güçlükle hastaneye kaldırdı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, ilçenin Burçakalan Mahallesi'nde rahatsızlanan hamile kadının ailesi 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

        Bunun üzerine karla kaplı mahalleye yönlendirilen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Sağlık ekipleri, mahallenin girişine kadar gidebildi.

        Yolun kardan kapalı olması nedeniyle ambulansın daha fazla ilerleyememesi üzerine kalan 2,5 kilometrelik yolu yürüyerek eve ulaşan ekipler, hamile kadına ilk müdahaleyi yaptı.

        Diğer ekiplerin çalışması sonucu yolun açılmasıyla evin önüne getirilen ambulansa alınan kadın, Çaldıran Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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