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        Kayıp Rojin'e ait telefon, jandarma kriminale gönderildi (2)

        ROJİN'İ100 KİŞİLİK EKİP ARIYORVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları, AFAD, itfaiye, polis ve jandarmadan oluşan toplam 100 kişilik ekiple sürdürülüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 12:34 Güncelleme: 04.10.2024 - 12:40
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        Kayıp Rojin'e ait telefon, jandarma kriminale gönderildi (2)
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        ROJİN'İ100 KİŞİLİK EKİP ARIYOR

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları, AFAD, itfaiye, polis ve jandarmadan oluşan toplam 100 kişilik ekiple sürdürülüyor. Rojin'in en son kaybolduğu sahil bandında iz köpekleri ile de arama yapılırken, şu ana kadar hiçbir ize rastlanmadı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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