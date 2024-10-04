Kayıp Rojin'e ait telefon, jandarma kriminale gönderildi (2)
ROJİN'İ100 KİŞİLİK EKİP ARIYORVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları, AFAD, itfaiye, polis ve jandarmadan oluşan toplam 100 kişilik ekiple sürdürülüyor.
ROJİN'İ100 KİŞİLİK EKİP ARIYOR
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları, AFAD, itfaiye, polis ve jandarmadan oluşan toplam 100 kişilik ekiple sürdürülüyor. Rojin'in en son kaybolduğu sahil bandında iz köpekleri ile de arama yapılırken, şu ana kadar hiçbir ize rastlanmadı.
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