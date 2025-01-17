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        Van-İran sınırında, 3 metrelik karla mücadele

        VAN'ın Başkale ilçesinin İran sınırındaki karakol ve üs bölgelerinin kardan kapanan yollarının açılması için karla mücadele ekipleri, yoğun çalışma yürütüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 13:18 Güncelleme: 17.01.2025 - 13:20
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        Van-İran sınırında, 3 metrelik karla mücadele
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        VAN'ın Başkale ilçesinin İran sınırındaki karakol ve üs bölgelerinin kardan kapanan yollarının açılması için karla mücadele ekipleri, yoğun çalışma yürütüyor. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı bölgede çalışmalar 6 iş makinesiyle sürdürülüyor.

        Başkale ilçesinde geçen hafta etkili olan kar yağışı, kırsaldaki birçok mahalle ve mezra yolu ile sınırın sıfır noktasındaki karakol ve üs bölgelerinin de yolunun kapanmasına neden oldu. Kırsal mahallelerin yolunun açılmasının ardından, yüksek kesimlerdeki karakol ve üs bölgelerinin yollarının açılması için de çalışma başlatıldı. Van Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının 3 metreyi aştığı bölgede, çalışmalarını 6 iş makinesiyle sürdürürken, hava şartlarına göre gece gündüz sürdürülen çalışmaların da en kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.

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