Van'da çığ faciasında şehit olan 8 güvenlik korucusu, mezarları başında anıldı

VAN- Bahçesaray karayolunda, 4- 5 Şubat 2020’de meydana gelen, 22’si şehit olmak üzere 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin yaralı kurtarıldığı çığ faciasında 8 güvenlik korucusu, olayın 5'inci yıl dönümünde mezarları başında anıldı.

Van- Bahçesaray yolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde, 5 yıl önce ilki 4 Şubat, ikincisi ise 5 Şubat'ta meydana gelen çığ felaketinde 11'i asker, 8'i güvenlik korucusu, 3'ü itfaiye eri şehit oldu, 20 vatandaş da yaşamını yitirdi. 84 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Çığ faciasının 5'inci yıl dönümünde, şehit olan 8 güvenlik korucusunun yakınları, mezarlarının bulunduğu Çatak ilçesine bağlı Alacayır Mahallesi ve Çemik mezrasında toplandı. Şehit yakınları, mezar başında, Kur’an-ı Kerim okuyup, dua etti. Anma programına katılan ilçe Kaymakamı Kadir Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gülali Çendik, Jandarma Komando Tabur Komutanı Yüzbaşı Ömer Kaplan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Oğuzhan Güzelişler, ailelerle birlikte şehitler için dua okudu. Kaymakam Kılıç ve beraberindeki protokol üyeleri anma programının ardından şehit ailelerini evlerinde ziyaret edip, acılarını paylaştı.