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        Bilim insanları, Türkiye'nin yaban hayatını Van'da konuşuyor

        TARIM ve Orman Bakanlığı'nın desteği ile düzenlenen 3'üncü Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi, Van'da başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 15:51 Güncelleme: 22.05.2025 - 15:55
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        Bilim insanları, Türkiye'nin yaban hayatını Van'da konuşuyor
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        TARIM ve Orman Bakanlığı'nın desteği ile düzenlenen 3'üncü Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi, Van'da başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nin videolu mesaj gönderdiği kongrede konuşan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Kadir Çokçetin, "Damarlı bitkiler, memeliler, kuşlar, iç su balıkları, sürüngenler gibi literatür ve arazi çalışmaları yapıldı. Bunların hepsi, Nuh'un Gemisi veri tabanında kayıt altına alındı. Bu kapsamda elde edilen 1 milyon 900 bin veri, hepsi veri tabanımızda kayıtlı bulunmakta" dedi.

        Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilecek ve 3 gün sürecek olan 3'üncü Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi, akademisyenler ve doğa bilimcilerinin katılımıyla başladı. 18 üniversitenin iş birliğiyle düzenlenen kongrede; doğa ve yaban hayatı üzerine yapılan 80 bildiri ile güncel bilimsel çalışmalar sunulacak, Türkiye'nin yaban hayatına dair araştırmalar ve koruma stratejileri ele alınacak.

        TÜRKİYE'NİN BİYOÇEŞİTLİLİK HARİTASI ORTAYA ÇIKARILDI

        Bakan Yumaklı'nin videolu mesaj gönderdiği kongrede konuşan DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, bugün Dünya Uluslararası Biyoçeşitlilik Günü olduğunu söyledi. Türkiye'nin dünya üzerinde biyoçeşitliliği en zengin ülkelerden biri olduğunu belirten Çokçetin, Avrupa'da yaklaşık 15 bin bitki türünün, Türkiye'deyse 12 bin civarında bitki türünün olduğunu belirtti. Çokçetin, "Ülkemiz bu anlamda neredeyse tek başına bir Avrupa ile aynı biyoçeşitliliğe sahip bir ülke. Bunun yanında dünyada 8 Bitki Gen Merkezi var. Bunun üçünün kesiştiği tek ülke, Türkiye'dir. Biyoçeşitlilik anlamında aslında adeta bir kıta özelliği taşıyor. Ve dünya kuş göç yolları bakımından da önemli bir güzergahta bulunuyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak 'Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı' oluşturulması ile ilgili proje yapıldı. Bu proje kapsamında 12 bin 141 flora, 1263 fauna olmak üzere 13 bin 404 takson tespit edildi. Damarlı bitkiler, memeliler, kuşlar, iç su balıkları, sürüngenler gibi literatür ve arazi çalışmaları yapıldı. Bunların hepsi, Nuh'un Gemisi veri tabanında kayıt altına alındı. Bu anlamda Türkiye'nin biyoçeşitlilik haritası çıkarılmış oldu. Bu kapsamda elde edilen 1 milyon 900 bin veri, hepsi veri tabanımızda kayıtlı bulunmakta" dedi.

        'BURADA ALINAN KARARLAR BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR'

        'Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması' projesi kapsamında da Türkiye'de bulunan ender bitkiler veya yöresel bitkilerin hangi amaçla kullanıldığına dair bilgileri son nesilden toplama anlamında çalışma yürüttüklerini anlatan Çokçetin, "Her geçen gün şehirleşme oranı arttıkça, bu konuları bilen kişi sayısı azaldığı için; bunları bilen, en iyi bilen son nesilden bilgileri toplayıp kayıt altına aldık. Bunların arşivlenmesi, kayıt altına alınması, gelecek nesillere aktarılması için önemli bir adım attığımızı düşünüyoruz. Bugün yaban hayatı için toplandık. Burada daha önce yapılan çalışmaların çoğu hayata geçti. Bundan sonraki çalışmalar da inşallah hayata geçecek. Burada alınan kararlar büyük önem arz ediyor" diye konuştu.

        ANADOLU PARSI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

        Bakan Yumaklı'nın paylaştığı Anadolu parsı ile ilgili de bilgi veren Çokçetin, "Anadolu Parsı geçmiş yıllarda Türkiye'de neslinin tükendiği düşünülüyordu. Nesli tükendiği düşünülürken son zamanlarda fotokapanlarımızla görüntü almaya başladık. Bunları uzaktan izleyerek, o bölgeyi de koruma altına alarak takip ediyoruz. Bunun çoğalması gelecek nesillere de bu zenginliğimizi aktarabilmek için neler yapabiliriz diye bilimsel çalışmalar yapıyoruz. Türünün çoğaltılması anlamında neler yapabiliriz diye bilim insanları ile görüşüyoruz" dedi.

        'TESADÜF DEĞİL'

        Kongrede konuşan DKMP 14. Bölge Müdürü Melikunnas Özkaya ise "Ülkemizdeki biyoçeşitliliği kıyasladığımızda, ülkemizde bulunan 12 bin 141 bitki türünden 4 bin 807'si bölgemizde, 3 bin 148 endemik türün de 465'i bölgemizde bulunmaktadır. Bölgemiz endemiklerinden olan Cilo buzul kertenkelesi, dünyada sadece Hakkari ilimizde yaşamaktadır. Yine 132 memeli türün 31'i bölgemizde, 457 kuş türünün 293'ü bölgemizin sulak alanlarında yaşamaktadır. Dolayısıyla 3'üncü Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi'nin bölgemizde düzenlenmesi tesadüf değildir aksine biyolojik zenginliğimizden kaynaklanmaktadır" diye konuştu.

        9 MADDE UYGULANDI

        Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan da 2015 yılında ilki düzenlenen kongrenin sonuç beyannamesi olarak 5 maddenin tamamının hayata geçtiğini belirterek, "2022 yılında tekrardan düzenlediğimiz kongre sonucunda ise sonuç beyannamesinin 9 maddesi uygulandı. Bundan sonra doğaya, yaban hayvanlarına daha fazla çalışacağımızın sonucu olarak görüyorum. Kongre öncesi 18 üniversitelerimizin tamamıyla görüştük. Üniversitelerimizin, kurumlarımızın, belediyelerin ve sivil toplum örgütlerinin katılımı ve ilgisi bizi çok mutlu etti" dedi.

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