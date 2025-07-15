Van'da '15 Temmuz' yürüyüşü

VAN'da ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinliği kapsamında düzenlenen 'Demokrasi Yürüyüşü'ne katılanlar, ellerinde Türk bayraklarıyla kentin Beşyol meydanına kadar yürüdü.

Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği kapsamında 'Demokrasi Yürüyüşü' düzenlendi. Emniyet kavşağında başlayan yürüyüşe Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, şehit aileleri, kurum amirleri, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Emniyet kavşağında başlayan yürüyüşe katılanlar ellerindeki Türk bayraklarıyla, etkinliğin düzenlendiği Beşyol Meydanına geldi. Yürüyüşün ardından Beşyol Kavşağı’nda çeşitli etkinlikler düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından şehitler için dua edildi. Ardından 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin olduğu slayt ve 15 Temmuz video gösterimi yapıldı. Yürüyüş güzergahında polis geniş güvenlik önlemi alırken, yürüyüşün en önünde polis araçları yer aldı.