15 Temmuz şehidi özel harekat polisi Halil Hamuryen kabri başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde şehit olan özel harekat polisi Halil Hamuryen, Van'ın Erciş ilçesindeki kabri başında anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Hükümet Konağı bahçesinde bir program düzenlendi.

Programa, 108. Topçu Alay Komutanı Albay Zafer Akkaş, şehit yakınları, gaziler ve kurum amirleri katıldı.

"15 Temmuz" konulu fotoğraf sergisinin açılışının ardından şehitler için mevlit okundu.

Programın ardından Kaymakam Murat Karaloğlu beraberindekilerle şehit Hamuryen'in Çelebibağ Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek, dua etti.

Daha sonra Karaloğlu, şehidin ailesini de ziyaret etti.

- Şehitler için mevlit okutuldu

Van'ın İpekyolu ilçesinde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

Yeni Nurşin Camisi'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, şehitler için dua edildi.