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        15 Temmuz şehidi özel harekat polisi Halil Hamuryen kabri başında anıldı

        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde şehit olan özel harekat polisi Halil Hamuryen, Van'ın Erciş ilçesindeki kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 17:02 Güncelleme: 15.07.2025 - 17:02
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        15 Temmuz şehidi özel harekat polisi Halil Hamuryen kabri başında anıldı
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        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde şehit olan özel harekat polisi Halil Hamuryen, Van'ın Erciş ilçesindeki kabri başında anıldı.

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Hükümet Konağı bahçesinde bir program düzenlendi.

        Programa, 108. Topçu Alay Komutanı Albay Zafer Akkaş, şehit yakınları, gaziler ve kurum amirleri katıldı.

        "15 Temmuz" konulu fotoğraf sergisinin açılışının ardından şehitler için mevlit okundu.

        Programın ardından Kaymakam Murat Karaloğlu beraberindekilerle şehit Hamuryen'in Çelebibağ Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek, dua etti.

        Daha sonra Karaloğlu, şehidin ailesini de ziyaret etti.

        - Şehitler için mevlit okutuldu

        Van'ın İpekyolu ilçesinde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

        Yeni Nurşin Camisi'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, şehitler için dua edildi.

        Vatandaşlara lokum ikram edilen programa, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Vali Yardımcısı Önder Koç, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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