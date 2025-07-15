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        Vanlılar, "Van Kültür Yolu Festivali"nde sanatsal etkinliklerle buluşuyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında organize edilen Van Kültür Yolu Festivali, renkli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 11:50 Güncelleme: 15.07.2025 - 11:58
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        Vanlılar, "Van Kültür Yolu Festivali"nde sanatsal etkinliklerle buluşuyor
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        Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında organize edilen Van Kültür Yolu Festivali, renkli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

        Kentin farklı noktalarında düzenlenen etkinliklere katılan kent sakinlerinin hem eğlenceli vakit geçirmeleri hem de sanatsal etkinliklerle buluşmaları sağlanıyor.

        Festival kapsamında İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Van Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde "A. Vivaldi Dört Mevsim" konseri verdi, Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Konser ve Tiyatro Salonu'nda da müzisyen Ender Tekin, tasavvuf müziğinin ezgilerini seslendirdi.

        Valilik önündeki park alanında ve Van Kent Meydanı'nda kurulan "Sokak Sahne"de genç müzisyenler performanslarını izleyicilerle buluşturdu.

        Van Müzesi Konferans Salonu'nda ise "Van Kazıları Paneli: Geçmişten Günümüze Kadının Toplumdaki Rolü" söyleşisinde kadının tarih içerisindeki yeri bilimsel olarak değerlendirildi.

        İl Halk Kütüphanesi bahçesinde ise "Yaşar Kemal'in İzinde Yaratıcı Drama Atölyesi"ne gelen katılımcılar, eğitmen Ferhat Duman rehberliğinde hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı buldu.

        Işıl Açıkkar ile Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim, Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Konser ve Tiyatro Salonu'ndaki "Aile" konulu söyleşide dinleyicilerle bir araya geldi.

        Atatürk Kültür Parkı'nda kurulan "Çocuk Köyü" de misafirlerini ağırladı. Çocuklar "Arkeopark", "Çanakkale Mobil Müze ve Sergisi", "ASELSAN" ve "Ali Baba'nın Çiftliği" gibi etkinlik alanlarında eğlenceli zaman geçirdi.

        "Ege ile Gaga" ve "Sezgin Maden ile 7 Bölge 7 Çocuk" tiyatro gösterisini izleyen çocuklar, daha sonra "Rafadan Tayfa: Göbeklitepe" filmini izledi.

        Çocuklar, Van Devlet Tiyatrosu binasında düzenlenen "Hacivat ve Karagöz'le Tanışma ve Yapım Atölyesi"nde geleneksel sahne sanatlarını tanıma fırsatı buldu.

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