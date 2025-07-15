MHP Van İl Başkanı Güngöralp'ten "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güngöralp, mesajında, 15 Temmuz gecesinin hem direniş hem de diriliş gecesi olduğunu belirtti.

15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün Türk milletinin iradesini hedef aldığını ifade eden Güngöralp, şunları kaydetti:

"Milletimiz tanklara ve kurşunlara göğsünü siper ederek direndi. MHP, o gece lider Devlet Bahçeli'nin kararlı duruşuyla devletin yanında yer aldı. Partimiz, Türkiye'nin bekası için mücadeleye devam ediyor. 15 Temmuz, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin göstergesi oldu. Milletimiz hiçbir zaman esareti kabul etmeyeceğini bir kez daha kanıtladı."