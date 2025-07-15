Silahlı saldırıda baba öldü, 3 çocuğu yaralandı (2)
TOPRAĞAVERİLDİVan'ın İpekyolu ilçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden Onur Karayel'in (36) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.
TOPRAĞAVERİLDİ
Van'ın İpekyolu ilçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden Onur Karayel'in (36) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Karayel’in cenazesi, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi'ndeki Toki Mezarlığı’nda binlerce kişinin katılımıyla gözyaşları arasında toprağa verildi.
SOSYAL MEDYA FENOMENİ
Onur Karayel’in sosyal medya platformu TikTok’ta Arda Edeoğlu ismiyle yüz binlerce takipçisi olduğu belirtildi. Karayel’in paylaşımlarında, katıldığı düğünlerde yakınları ve arkadaşlarıyla halay çektiği görüldü.
ÇOCUKLARININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Saldırıda yaralanan Karayel'in 3 kızının tedavileri Van Bölge Eğitim ve Araştırma ile YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde devam ediyor. Karayel ailesi, oğulları için taziye kurulmayacağını duyurdu. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
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